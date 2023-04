Stand: 16.04.2023 18:13 Uhr Hamburger Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

In den Stadtteilen Wilstorf und in Altona konnte die Polizei vier mutmaßliche Einbrecher festnehmen. Je zwei Männer versuchten in der Nacht zu Sonnabend in Häuser einzubrechen - ohne Erfolg. In Wilstorf etwa hatte eine Zeugin zwei verdächtige Männer beobachtet. Die Polizei nahm sie mit Werkzeug in der Nähe des Einbruchsorts fest. Alle vier Männer wurden aus mangelnden Haftgründen jedoch wieder freigelassen.

