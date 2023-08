Stand: 31.08.2023 15:36 Uhr Hamburger Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer fest

Die Hamburger Polizei hat vier mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Spezialkräfte des Mobilen Einsatzkommandos überwältigten am Donnerstagmorgen einen Mann am Elbe Einkaufszentrum. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und seinen drei mutmaßlichen Komplizen bandenmäßigen Handel mit Kokain und Marihuana vor. Bei der Razzia wurden außerdem noch mehrere Objekte in Hamburg durchsucht. Weitere Details wollten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht veröffentlichen.

