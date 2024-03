Stand: 04.03.2024 12:30 Uhr Hamburger Polizei nimmt Räuber-Trio fest

Die Hamburger Polizei hat in Groß Flottbek drei mutmaßliche Räuberinnen und Räuber festgenommen. Sie sollen am vergangenen Freitag gemeinsam einen 72-jährigen Mann überfallen haben. Ein Motorradpolizist bemerkte die Tat und verfolgte die drei Flüchtigen. In der Cranachstraße stoppte sie die Polizei. Die 34-jährige Frau und ihre 26 und 34 Jahre alten Komplizen sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

