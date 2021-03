Hamburger Polizei löst illegale Treffen auf Stand: 07.03.2021 14:50 Uhr Die Beamten waren in Hamburg-Billstedt und in Hamburg-Alsterdorf unterwegs.

Am Schiffbeker Weg in Billstedt hatten sich offenbar 15 Männer zum illegalen Glücksspiel verabredet. In einem Hinterhof konnte die Polizei große Mengen Pokerchips sowie fünf Spielautomaten beschlagnahmen. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Taschen der Anwesenden und entdeckten dabei kleinere Mengen Drogen.

Schlägerei bei Feier in Alsterdorf

In Alsterdorf riefen Anwohner die Polizei, sie meldeten zunächst eine Feier und dann eine Schlägerei bei einer Autowerkstatt an der Alsterdorfer Straße. Es gab einen Verletzten und ein Auto wurde beschädigt. Insgesamt sollen 23 Menschen in den Werkstatthallen und in Wohnungen in der Gegend gefeiert haben. Einige der Anwesenden waren an der Adresse gemeldet, andere waren zu Besuch dort. Allen Anwesenden droht nun ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln.



Auch ein Kneipier aus St. Pauli muss vermutlich Strafe zahlen, in seinem Lokal Champions Coffee an der Silbersackstraße hatten sich sechs Gäste getroffen.

