Hamburger Polizei löst am Wochenende mehrere Feiern auf Stand: 18.01.2021 08:30 Uhr Am vergangenen Wochenende hat die Polizei in Hamburg mehrere illegale Partys aufgelöst. Trotz der strengen Corona-Regeln gab es mehrere größere Feiern.

Mehr als 30 Menschen feierten im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg. Wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln müssen Gastgeber und Gäste mit hohen Bußgeldern rechnen. Passanten waren am späten Samstagabend - wegen vieler Fahrzeuge vor einer Lagerhalle und wummernder Musik im Innern - auf das illegale Treffen in der Rubbertstraße aufmerksam geworden und alarmierten die Polizei. In der Halle hatten die Partygäste Brettspiele und Tischkicker aufgebaut. Ein Gast erzählte den Beamten, man würde schon seit zwei Tagen feiern. Gegen den Veranstalter und alle Partygäste wurden laut Polizei Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

AUDIO: Hamburger Polizei löst diverse Partys auf (1 Min)

Hohe Bußgelder drohen

In Billbrook stieß die Polizei nach Hinweisen auf eine Feier mit 34 Menschen - auch in einer Halle. Auch hier müssen alle Teilnehmer jetzt mit Bußgeldern rechnen. In den vergangenen Tagen hatte die Hamburger Polizei bereits Versammlungen in Shisha-Bars in den Stadtteilen Wandsbek und Hamm auflösen müssen. Auch deren Teilnemer müssen mit hohen Bußgeldern rechnen.

Verstärkte Kontrollen

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind derartige Versammlungen in Hamburg nicht erlaubt. Warum es aktuell diese Häufung an Fällen gibt, kann sich die Hamburger Polizei nicht erklären. Es wird aber verstärkt kontrolliert, so ein Sprecher zu NDR 90,3. Und zwar an Orten, von denen bekannt ist, dass sich dort häufiger Menschen treffen - wie Bars oder Clubs.

