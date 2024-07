Hamburger Polizei kündigt Kampagne gegen Queerfeindlichkeit an Stand: 26.07.2024 14:52 Uhr Zum Start der diesjährigen Pride Week zeigt sich auch die Hamburger Polizei solidarisch. Sie hat am Freitag eine Regenbogenflagge vor dem Präsidium gehisst - und eine neue Kampagne gegen queerfeindliche Straftaten angekündigt.

Polizeivizepräsident Mirko Streiber hisste die Flagge gemeinsam mit Heiko Jensen von Hamburg Pride. Die Polizei nimmt den Tag auch zum Anlass, auf queerfeindliche Straftaten aufmerksam zu machen. Denn die sollen in Zukunft schärfer verfolgt werden. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei rund 100 Straftaten gegen die sexuelle Orientierung und geschlechtsbezogene Diversität - fast doppelt so viele queerfeindliche Taten wie noch im Jahr davor.

Polizei: Angezeigte Straftaten "nur die Spitze des Eisbergs"

Die Polizei führt diesen Anstieg vor allem auf eine höhere Anzeigenbereitschaft zurück. Die aktuellen Zahlen seien aber nur die Spitze des Eisbergs, das Dunkelfeld offenbar noch sehr groß, sagt Streiber: "Dieses Dunkelfeld wollen wir aufhellen. Deshalb wollen wir auch in diesem Jahr noch mit einer Kampagne starten, um das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden, insbesondere in die Polizei, zu stärken. Und um die Anzeigenbereitschaft zu erhöhen."

Hamburg Pride: Großes Hemmnis zur Polizei zu gehen

Ein Schritt, den Heiko Jensen von Hamburg Pride begrüßt: "Wenn man ein bisschen in die Community reinhört, dann ist da ein großes Hemmnis, zur Polizei zu gehen und dort queerfeindliche Übergriffe, die man erlebt hat, zu schildern." Um herauszufinden, wie diese Hemmnisse abgebaut werden können, sollen bald Gespräche zwischen der Gleichstellungsbehörde und der Polizei mit Personen aus der queeren Community beginnen. Starten soll die Kampagne im Herbst.

Die Polizei Hamburg informiert im Internet über Wege, wie queerfeindliche Straftaten angezeigt werden können sowie über unterschiedliche Beratungsstellen und Ansprechpersonen für Betroffene. Auch am Rande der Demo zum Christopher Street Day (CSD) soll es Plakate geben, die auf Anzeigemöglichkeiten hinweisen.

