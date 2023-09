Stand: 06.09.2023 15:29 Uhr Hamburger Polizei kontrolliert Autofahrer auf Drogen und Alkohol

In dieser Woche kontrolliert die Polizei in Hamburg Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf Drogen und Alkohol. "Wir wollen mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass beides im Straßenverkehr nichts zu suchen hat", sagte ein Sprecher am Mittwoch über die Aktion. Auch Beamtinnen und Beamte in Zivil sind unterwegs. Unterstützt wird die Polizei von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern, Frankreich, Österreich und der Schweiz.

