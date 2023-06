Stand: 19.06.2023 20:56 Uhr Hamburger Polizei gründet Ermittlungsgruppe "Soko Alster"

Nach mehreren Straftaten am Jungfernstieg hat die Hamburger Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet. Die "Soko Alster" ist mit sechs Beamtinnen und Beamten im Einsatz, um mehr über die meist jugendlichen Straftäter herauszufinden. Am Ostermontag waren zwei Polizisten an der Binnenalster verletzt worden, als sie einen 19-Jährigen festnahmen. Seine 16-jährige Freundin versuchte ihn zu befreien. Die Ermittler fanden später bei ihr eine Machete.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 19.06.2023 | 21:00 Uhr