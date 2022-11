Stand: 08.11.2022 15:05 Uhr Hamburger Polizei fasst mutmaßlichen Serieneinbrecher

Die Hamburger Polizei hat offenbar einen Serieneinbrecher gefasst. Der 30-Jährige soll für Einbrüche in den Stadtteilen Wandsbek, Eimsbüttel und Bergedorf verantwortlich sein. Am Montagnachmittag wollte er offenbar in ein Einfamilienhaus in Niendorf einsteigen und löste dabei den Alarm aus. Auf der Flucht fiel sein Ausweis aus der Hosentasche. Trotzdem kehrte der Mann später zurück, um in ein Nachbarhaus einzubrechen. Dabei fasste ihn die Polizei.

