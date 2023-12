Stand: 14.12.2023 20:28 Uhr Hamburger Polizei fasst mutmaßliche Einbrecher

Die Hamburger Polizei hat mehrere mutmaßliche Einbrecherinnen und Einbrecher festgenommen. Im Stadtteil Rotherbaum wurden am Mittwochmittag drei Frauen in der Magdalenenstraße gefasst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Und bereits am frühen Dienstagmorgen wurde ein 37-Jähriger in der Schwarzenbergstraße in Harburg festgenommen, wo er offenbar Kellerräume aufgebrochen hatte. Möglicherweise ist der Mann für insgesamt 50 Einbrüche verantwortlich.

