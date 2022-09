Hamburger Polizei fahndet europaweit nach Drogenhändler Stand: 28.09.2022 12:18 Uhr Die Polizei fahndet international nach einem mutmaßlichen Drogendealer aus Hamburg. Er steht auch auf der "Europe's Most Wanted"-Liste der meistgesuchten Menschen von Europol.

Der 41-jährige Marcel Mühlbach soll im größeren Stil mit Kokain und Amphetamin gehandelt haben. Laut Hamburger Staatsanwaltschaft soll er ab 2020 in mehreren Fällen Drogen in Mengen von einem bis fünf Kilo in Hamburg gekauft, gelagert und weiterverkauft haben. Seine Geschäfte soll er stets über den Messenger-Dienst Encrochat abgewickelt haben.

In Kolumbien verlor sich die Spur

Durch die Auswertung von Chat-Protokollen kamen ihm die Ermittler und Ermittlerinnen der Polizei auf die Schliche. Doch bevor sie zuschlagen konnten, flüchtete der 41-Jährige. Zunächst in die Türkei, dann nach Kolumbien. Dort verlor die Polizei seine Spur. Das Bundeskriminalamt geht davon aus, dass er sich in ein anderes Land abgesetzt hat.

Bewaffnet und gefährlich

Die Behörden suchen jetzt international mit Fotos nach Mühlbach und warnen: Er gilt als bewaffnet und gefährlich. Der Gesuchte soll 1,86 Meter groß und schlank sein. Er hat diverse Tattoos am Oberkörper und Armen, spricht Hochdeutsch und ist Kampfsportler.

Hinweise zu dem möglichen Aufenthaltsort Mühlbachs nimmt die Polizei an jeder Dienststelle, telefonisch unter 040/4286-56789 oder per Mail unter lkahh23.fahndung@polizei.hamburg.de entgegen.

