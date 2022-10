Hamburger Polizei erwartet gewaltbereite Fans beim HSV-Spiel Stand: 21.10.2022 15:46 Uhr Eine Woche nach dem Derby gegen den FC. St. Pauli steht dem HSV nun das nächste Risikospiel bevor. Im Volksparkstadion empfängt der Verein den 1. FC Magdeburg und die Polizei vermutet, dass auch einige Hooligans nach Hamburg kommen.

Auch an diesem Wochenende ist die Polizei im Großeinsatz. Die Beamtinnen und Beamten erwarten rund 7.000 Magdeburg-Fans, darunter auch einige der Kategorie C, also gewaltbereite Problemfans. Bis zu 800 Magdeburger fahren vermutlich mit dem Zug nach Hamburg.

Fanmarsch der Magdeburg-Anhänger geplant

Der metronom appelliert an alle Fans: keine Gewalt, keine Randale. Im Ernstfall würden die Züge gar nicht erst losfahren oder halten sofort an. Die Gästefans wollen den Hauptbahnhof gegen 9 Uhr erreichen und versammeln sich dann zum Fanmarsch - von der Trabrennbahn zum Volksparkstadion. Die Polizei will die beiden verfeindeten Fangruppen strikt trennen.

Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin unterstützen die Hamburger Polizistinnen und Polizisten beim Risikospiel am Sonntag.

