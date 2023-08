Stand: 28.08.2023 14:45 Uhr Hamburger Pflanzenschutzamt feiert 125-jähriges Bestehen

Vor 125 Jahren wurde in Hamburg der Vorläufer des heutigen Pflanzenschutzamts gegründet. Hintergrund waren Pflanzen-Krankheiten und Schädlinge, die über die Seehäfen eingeschleppt wurden. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) machte zum Geburtstag der Behörde deutlich, wie wichtig Kontrolle, Diagnose und Beratung in diesem Bereich sind. Die Herausforderungen seien gewachsen, so Leonhard. Sie verwies auf Viren und Tierarten, die für heimische Pflanzen schädlich sind, die sich aber wegen des Klimawandels jetzt in Europa ausbreiten.

