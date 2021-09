Hamburger Pella Sietas Werft: Mitarbeiter müssen gehen Stand: 16.09.2021 11:01 Uhr Die Hamburger Werft Pella-Sietas hat vor rund anderthalb Monaten Insolvenz beantragt. Nun müssen die meisten der verbliebenen Mitarbeitenden gehen - weil es kein Geld mehr gibt.

Knapp 200 Beschäftigte hat Pella Sietas noch. Und für die ist die Nachricht ein Schock, sagt Emanuel Glass von der Gewerkschaft IG Metall Hamburg. Schließlich hätten die Beschäftigten in den vergangenen Wochen darauf gehofft, dass es auf der Werft in Hamburg-Neuenfelde irgendwie weitergeht. Bei einer Betriebsversammlung hat der Insolvenzverwalter die Beschäftigten nun darüber informiert, dass das Insolvenzgeld verbraucht ist. Neue Aufträge sind nicht in Sicht.

Aus für die Mitarbeitenden

Zuletzt hatte einer der letzten Kunden einen Auftrag für den Bau einer Fähre für die Nordseeinseln storniert. Bis auf eine Rumpfmannschaft, die das Gelände bewacht, sollen zum Monatsende fast alle Mitarbeitenden gehen.

AUDIO: Insolvenz bei der Pelle-Sietas-Werft: Entlassungen Ende des Monats (1 Min) Insolvenz bei der Pelle-Sietas-Werft: Entlassungen Ende des Monats (1 Min)

Werft zählt zu ältesten Schiffbaubetrieben der Welt

Die Werft zählt zu den ältesten Schiffbaubetrieben der Welt. Erstmals 1635 urkundlich erwähnt blieb sie über neun Generationen hinweg in Familienbesitz. 2014 war sie von der russischen Pella Shipyard aus einer früheren Insolvenz heraus übernommen worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.09.2021 | 11:00 Uhr