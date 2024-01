Hamburger Parteien melden viele neue Mitglieder

Stand: 29.01.2024 19:10 Uhr

Viele Menschen gehen in diesen Tagen auf die Straße - und viele wohl zum ersten Mal. Erst am Sonntag haben mehr als 60.000 Hamburgerinnen und Hamburger gegen Rechtsextremismus demonstriert. Viele wollen sich nun offenbar auch in Parteien engagieren.