Hamburger Otto-Konzern steigert Umsatz um 13 Prozent Stand: 22.03.2022 13:45 Uhr Es läuft weiter gut beim Hamburger Versandhändler Otto. Der hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz gemacht - ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt etwa zehn Millionen Produkte finden Online-Shopperinnen und -Shopper inzwischen auf der Plattform von Otto. Der Umsatz wächst in allen Bereichen, sagt der Vorstandsvorsitzende Marc Opelt. Besonders nachgefragt seit der Corona-Pandemie sind Möbel und Heimwerkerartikel. Aber auch Kleidung wird wieder mehr gekauft. Gewachsen ist auch die Belegschaft: Auf mehr als 6.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bundesweit. Das ist ein Plus von 300 im Vergleich zu 2020.

AUDIO: Umsatzsteigerung beim Versandhändler Otto (1 Min) Umsatzsteigerung beim Versandhändler Otto (1 Min)

Ukraine-Krieg dämpft die Erfolgsaussichten

Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr allerdings ist eher schwierig, denn der Krieg in der Ukraine sendet Schockwellen durch Europa, so Opelt. Der Wachstumskurs soll aber weitergehen, auch beim Kundenstamm. 11,5 Millionen Menschen haben laut Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal etwas bei Otto bestellt - und die Ware auch behalten.

Nachhaltigkeit ist ein Thema bei Otto

Punkten will der Hamburger Versandriese mit Nachhaltigkeit. Bis 2025 sollen alle Verpackungen recyclebar, biologisch abbaubar oder zumindest mehrfach verwendbar sein. Und im Sommer will Otto eine Modelinie starten, bei der die Jeans zum Beispiel abschraubbare Knöpfe haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.03.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel Coronavirus