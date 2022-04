Stand: 12.04.2022 20:08 Uhr Hamburger Ostermarsch: Gegen Waffenlieferung an die Ukraine

Der traditionelle Hamburger Friedensmarsch am Ostermontag wendet sich konkret gegen Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine. Damit würden Deutschland und andere NATO-Staaten den Krieg nur verlängern, heißt es in dem Aufruf der Veranstalter. Die NATO-Osterweiterung und mediale Hetze gegen Russland und China hätten zur Eskalation beigetragen. Die ehemalige Fraktionschefin der Linken in der Bürgerschaft, Christiane Schneider, sagte der "Hamburger Morgenpost", dieser Aufruf werde viele Menschen abschrecken. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 12.04.2022 19:30