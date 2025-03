Hamburger Onlineshop Otto steigert Kundenzahl und Umsatz Stand: 26.03.2025 14:32 Uhr Mehr als zwölf Millionen Kundinnen und Kunden haben die Plattform vom Hamburger Onlineshop Otto nach Unternehmensangaben im vergangenen Geschäftsjahr genutzt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Anstieg um mehr als vier Prozent. Das wirkt sich auch auf den Umsatz aus.

Der Hamburger Onlinehändler hat nach eigenen Angaben im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 rund 4,4 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das sind rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr.

Otto-CEO: "Wir sind wieder rentabel"

Das Unternehmen sei wieder in der Gewinnzone. "Wir sind wieder rentabel, aber noch nicht rentabel genug", sagt Otto-CEO Marc Opelt. Otto will demnach trotz der schwachen Konjunktur und der starken Konkurrenz im Onlinehandel - vor allem aus Fernost - weiterwachsen. In diesem Geschäftsjahr ist es laut Opelt wichtig, Kosten einzusparen und interne Prozesse weiter zu optimieren.

Otto will rund 80 Millionen einsparen

Das Unternehmen hatte im Februar bekannt gegeben, dass zu Ende August acht Standorte seines Kundendienstes in Deutschland geschlossen werden. Rund 480 Callcenter-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter müssen entlassen werden. Darüber hinaus will Otto in diesem Jahr rund 80 Millionen Euro einsparen - bei Personal- und Sachkosten wie beispielsweise Agenturkosten im Marketing. Wo genau, stehe aber noch nicht fest. Nach Angaben von Opelt sollen alle Geschäftsbereiche angeschaut werden.

Otto hat rund 6.200 Partnerhändler

Otto betreibt eine sogenannte Plattform, über die andere Händler und Marken im Internet Waren verkaufen können, wenn sie dafür eine Gebühr zahlen. Auch können sie ihre Waren bewerben. Otto verfügt derzeit über 6.200 Partner auf dem Marktplatz, wie es in der Mitteilung heißt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.03.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel