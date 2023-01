Stand: 28.01.2023 11:10 Uhr Hamburger Modeunternehmer James Cloppenburg gestorben

Der Hamburger Modeunternehmer James Cloppenburg ist gestorben. In Traueranzeigen im " Hamburger Abendblatt" erinnern Familie und Geschäftspartner an den 74-Jährigen. Er hat jahrzehntelang die Peek & Cloppenburg KG geleitet. Sein Großvater Anton hatte den Herrenausstatter 1912 in Hamburg eröffnet.

