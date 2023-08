Stand: 23.08.2023 20:00 Uhr Hamburger Medizinerin Addo bekommt Bundesverdienstkreuz

Marylyn Addo bekommt am Freitag das Bundesverdienstkreuz am Bande. Die Hamburger Medizinerin gilt als eine der wichtigsten Expertinnen für das Coronavirus. Darüber hinaus forscht sie auch zu den Infektionskrankheiten HIV und Ebola. Addo ist momentan Oberärztin und Leiterin der Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

