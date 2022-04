Hamburger "Masterplan Handwerk" unterzeichnet Stand: 22.04.2022 14:12 Uhr Hamburgs Handwerk sucht dringend Nachwuchs und neue Flächen in Hamburg. Beide Baustellen sollen mit dem sogenannten Masterplan Handwerk angepackt werden, den Senat und Handwerkskammer am Freitag unterzeichnet haben.

Die Handwerksbetriebe sollen ihren Platz in der Stadt haben und nicht an den Rand gedrängt werden. Im "Masterplan Handwerk 2030" verpflichtet sich der Senat, sogenannte Gewerbehöfe zu schaffen. Das sind Orte mitten in den Quartieren, wo sich Firmen auf gleich mehreren Etagen übereinander niederlassen können. Ein Erfolgsbeispiel ist für Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die sogenannte Meistermeile Offakamp.

Weitere Standorte geplant

Laut Handwerkskammer-Präsident Hjalmar Stemmann entstehen unter anderem in Barmbek und am Diebsteich in Altona weitere Standorte. Dort angesiedelte Firmen sollen auch weniger mit dem Auto im staugeplagten Hamburg unterwegs sein - so zumindest die Hoffnung.

Nachwuchsprogramme für Schüler geplant

Gemeinsam wollen die Branche und die Stadt auch für mehr Nachwuchs sorgen, zum Beispiel durch Programme für Schülerinnen und Schüler. Denn schon jetzt herrscht Mangel und das bedeutet lange Wartezeiten, etwa wenn die alte Heizung raus muss und eine klimafreundliche Wärmepumpe rein soll.

