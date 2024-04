Hamburger Linke will sich bei Parteitag neu aufstellen Stand: 06.04.2024 09:13 Uhr Die Hamburger Linke will politisch schlagkräftiger werden. Bei einem Parteitag am Besenbinderhof in der Innenstadt wollen die Delegierten deshalb wichtige Satzungsänderungen diskutieren und beschließen.

"Es geht uns darum, noch professioneller zu werden in unseren Strukturen", sagte Landes-Sprecher Ralf Dorschel NDR 90,3. Das fängt beispielsweise bei der Größe des Landesvorstandes an. Er hat bisher bis zu 21 stimmberechtigte Mitglieder. Künftig soll er zumindest etwas kleiner werden und aus maximal 16 Mitgliedern bestehen.

Trennung von Amt und Mandat soll gelockert werden

Und auch an die Trennung von Amt und Mandat will die Linke ran. Bisher darf ein Bürgerschaftsabgeordneter nicht gleichzeitig auch im Partei-Vorstand sein. Diese Regel soll gelockert werden. Das könnte dann dazu führen, dass Fraktions- und Parteiführung in einer Hand sind. Wie beispielsweise bei der Hamburger CDU. Und auch bei den Landesparteitagen soll sich was ändern. Bisher müssen sie für viel Geld zwingend zwei Mal im Jahr stattfinden. Künftig soll es nur noch einmal im Jahr sein.

Für alle Satzungsänderungen braucht es eine Zweidrittel-Mehrheit bei dem Parteitag.

