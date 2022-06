Hamburger Linke fordert Straßenbahn statt der U5 Stand: 16.06.2022 13:35 Uhr Hamburgs Linke hält die U5 für eine Fehlplanung. Dazu präsentierte sie eine 50-seitige Studie, die zum Ergebnis kommt: Eine Straßenbahn wäre von Bramfeld über St. Georg bis Osdorf eine viel bessere Lösung.

Erstellt haben die Studie zwei pensionierte Banker und der Nahverkehrsberater Dieter Doege erstellt. Ihr Ergebnis: Die U5 laufe am Bedarf vorbei und halte die Versprechen einer schnellen Fahrt nicht ein. Anders als die Straßenbahn halte die U5 nur alle zwei Kilometer, etwa von Steilshoop nach Bramfeld, so Doege: "Die wenigen Minuten Fahrtzeit, die ich mit der U5 bei der Fahrt in die Innenstadt bestenfalls einsparen kann, die gehen wieder drauf für die vielen Leute, die nicht genau am Einkaufszentrum Steilshoop wohnen."

Auch der geplante Ersatz der Buslinien funktioniere nicht. So fahre die U5 Dammtor nicht an, obwohl es die meistgenutzte Station der zu ersetzenden Metrobuslinie 5 ist. Zudem lägen die Haltestellen so tief, dass man drei Minuten bis zur Oberfläche brauche.

Straßenbahn wäre attraktiver als U-Bahn

Die Linken-Verkehrsexpertin Heike Sudmann hält eine Straßenbahn für attraktiver: "Die Straßenbahn kann innerhalb weniger Jahre realisiert werden. Anders als die U5, wo nur die ersten fünf Kilometer bis 2030 fertig sind, könnte die Straßenbahn über 50 Kilometer 2030 fahren." Die Straßenbahn der Linken solle zudem nur 1,3 Milliarden Euro kosten - ein Bruchteil der U5.

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr