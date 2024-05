Stand: 26.05.2024 17:36 Uhr Hamburger Linke fordert Entkriminalisierung von Schwarzfahrern

Die Linksfraktion in der Bürgerschaft setzt sich dafür ein, dass das Fahren ohne Ticket in Bussen und Bahnen in Hamburg nicht mehr strafrechtlich verfolgt wird. Arme Menschen könnten sich Fahrscheine oft nicht leisten, so die verkehrspolitische Sprecherin der Linken, Heike Sudmann. Würde ihnen dafür eine Geldstrafe aufgebrummt, die sie nicht ableisten könnten, kämen sie ins Gefängnis. Dadurch würden umso höhere Kosten für die Öffentlichkeit verursacht. Die Fraktion hat einen entsprechenden Antrag für die Bürgerschaftssitzung am kommenden Mittwoch gestellt.

