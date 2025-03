Hamburger Klimabeirat: Vorschläge an den künftigen Senat

Stand: 25.03.2025 18:34 Uhr

In 20 Jahren will Hamburg klimaneutral sein. Dafür müsse aber dringend mehr geschehen, mahnt der Klimabeirat, der den Senat berät. Er hofft, dass seine Empfehlungen für die nächsten fünf Jahre in die Koalitionsverhandlungen einfließen, die am Donnerstag starten sollen.