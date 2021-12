Hamburger Kinderimpfzentrum: Termine stark nachgefragt Stand: 16.12.2021 17:36 Uhr Am Donnerstag nimmt das städtische Impfzentrum für Kinder seinen Betrieb auf. Die Nachfrage nach Terminen für die Fünf- bis Elfjährigen ist groß.

In diesem Jahr sind fast alle Termine weg, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde, am Mittwoch. Die Termine für das neue Kinderimpfzentrum werden seit Dienstag online unter www.hamburg-impft.de vergeben.

Helfrich empfiehlt Impfung in Kinderarztpraxen

Am besten, so Helfrich, sollten Kinder in der Praxis des eigenen Kinderarztes oder der eigenen Kinderärztin geimpft werden - in einer vertrauten Umgebung und bei den Ärztinnen und Ärzten, die die Kinder schon kennen.

Geimpft werden die Fünf- bis Elfjährigen auch im Kinder-UKE und in der Asklepios Klinik Nord in Langenhorn. Aber hier waren die 350 Termine bis zum Jahresende schnell vergriffen.

Impfstoff-Mangel "absolut ärgerlich"

Wie es mit dem Impftempo für Erwachsene und Kinder im Januar weitergeht, das könne noch nicht gesagt werden, meinte Helfrich. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Dienstag nach einer Inventur berichtet, dass es einen Mangel an Corona-Impfstoff im ersten Quartal 2022 geben könnte. Das sei "absolut ärgerlich", so Helfrich. Er sei sich aber sicher, dass alle die wollen, geimpft werden können - nur nicht alle auf einen Schlag.

Hinweis der Redaktion: Wegen eines Missverständnisses in der Kommunikation mit der Sozialbehörde war der Eindruck entstanden, dass es in diesem Jahr gar keine Termine mehr gibt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren aber noch Termine für die letzte Dezemberwoche 2021 verfügbar. Wir haben das korrigiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.12.2021 | 15:00 Uhr