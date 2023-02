Stand: 02.02.2023 17:00 Uhr Hamburger Juwelier Hellmut Wempe ist gestorben

Der Hamburger Juwelier und Uhrenhändler Hellmut Wempe ist tot. Er ist bereits am Sonntag im Alter von 90 Jahren gestorben, teilte sein Unternehmen am Donnerstag mit. Wempe leitete den Familienbetrieb 40 Jahre lang, bis 2003. In dieser Zeit eröffnete Wempe Filialen unter anderem in Berlin, Frankfurt und München. Später folgten Geschäfte in New York, Paris und London.

