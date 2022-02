Hamburger Jäger erlegen mehr als 1.400 Nutrias Stand: 14.02.2022 12:25 Uhr Sie sind den Bibern ähnlich und haben sich in Hamburg breitgemacht: Nutrias werden inzwischen zu Hunderten in Hamburg erlegt.

Allein zwischen April 2020 und März 2021 haben Jägerinnen und Jäger im Stadtgebiet 1.445 der Tiere getötet. Das sind nach Angaben der Obersten Jagdbehörde so viele wie nie zuvor seit Erhebung der Statistik. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum waren es 550 Biberratten und im Jagdjahr davor 330 Tiere. Die Zahl der erlegten Nutrias ist 2018/2019 in der Hansestadt erstmals statistisch erfasst worden. Auch bundesweit verzeichneten die Jäger einen Rekord: So wurden in der Jagdsaison 2020/2021 gut 101.100 Nutrias erlegt.

Bis zu einem Meter lang

Allerdings liegen die zuletzt so hohen Zahlen nach Ansicht der Behörde nicht allein an der wachsenden Population, sondern auch "an der zunehmenden Bekanntheit des invasiven Nutria als jagdbares Wild". Die Hamburger Umweltbehörde hatte schon 2020 Jägerinnen und Jäger aufgerufen, die Wasser-Nager zu jagen - ob mit dem Gewehr oder mit Fallen. Die Tiere werden bis zu einem Meter lang und wiegen bis zu zehn Kilogramm. Einer EU-Verordnung zufolge gehören sie zu den invasiven Arten, die sich hier ausbreiten und die heimische Flora und Fauna bedrohen können.

Bislang keine Dammschäden bekannt

Die Nagetiere sind unter anderem Landwirten ein Dorn im Auge, weil sie ganze Flächen unterhöhlen. Die Höhlen sind ein bis drei Meter lang und unverzweigt. Diese Röhren können bei landwirtschaftlichen Fahrzeugen Schäden verursachen, wenn die Bauten einbrechen. In Hamburg sind der Obersten Jagdbehörde bislang keine Schäden an den Hochwasserschutzanlagen bekannt und auch die Landwirte hätten noch keinen Alarm geschlagen.

Jagdprämien gibt es nicht

Die Tiere dürfen zum Schutz von Deichanlagen, Landwirtschaft und Natur bejagt werden. Prämien oder Geld für den Kauf von Fallen gibt es von der Behörde nicht. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern sind die Nutrias in Hamburg nicht ins Jagdrecht aufgenommen. Gleichsam ist es für die Umweltbehörde oberstes Ziel, die Nutrias von den Hamburgischen Inseln Neuwerk, Nigehörn und Scharhörn fernzuhalten, um das fragile Ökosystem dort nicht zu stören.

Bisher keine Plage

Die meisten Nutria-Familien leben im Südosten der Stadt und sind vor allem in Bergedorf, Harburg und Mitte beobachtet worden. Sie halten sich besonders gern in den Kanälen und Entwässerungsgräben der Bergedorfer Vier- und Marschlande auf. Konkrete Zahlen liegen nicht vor. Von einer Nutria-Plage könne aber keine Rede sein, hieß es. Vom Füttern der Tiere rät die Behörde dringend ab - auch, weil sich dadurch Ratten schneller vermehren könnten.

Nutrias stammen aus Südamerika

Von wo aus die Nager ihre Reise nach Hamburg angetreten haben, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich sind sie Ende des 20. Jahrhunderts aus Pelztierfarmen in Europa entlaufen. Die aus Südamerika stammenden Tiere wurden aber nicht nur aufgrund ihrer Pelze gezüchtet, sondern auch, weil sie für manche als Mahlzeit dienten.

Nutrias brauchen Land und Wasser

Nutrias sind semiaquatische Tiere, das heißt, sie brauchen sowohl Land als auch Wasser. Dabei bevorzugen sie langsam fließende Gewässer zum Schwimmen. Sie graben sich in Uferböschungen, um dort ihre Wohnhöhlen anzulegen. Dafür bedienen sie sich an umgefallen Bäumen, treibenden Ästen, Wurzeln und Gestrüpp. An Land finden sie alles, was sie gerne fressen: Gräser, Schilf, Seerosen. Manchmal darf es auch ein bisschen Fleisch sein, zum Beispiel eine Teichmuschel oder Schnecke.

Wie man Nutrias von Bibern unterscheiden kann

Nutrias werden oft mit den streng geschützten Bibern verwechselt: Während der Biber einen breiten platten Schwanz, eine sogenannte Kelle, hat, ist der Schwanz der Nutria rund und rattenartig. Deshalb wird die Nutria auch gerne mal als Biberratte oder Sumpfbiber bezeichnet.

Es gibt noch weitere Unterscheidungsmerkmale: Ein ausgewachsener Biber bis zu 1,30 Meter lang, während die Nutria mit Schwanz nur maximal einen Meter Länge erreicht. Nutrias haben außerdem im Gegensatz zum Biber weiße Schnurrhaare und insgesamt ein etwas helleres Gesicht. Zudem gibt es Nutrias von hellbraun bis grau, wohingegen Biber überwiegend einen braunen Pelz haben. Im Gegensatz zum Biber sind Nutrias tag- und nachtaktiv, der Biber ist nur in der Dämmerung und nachts aktiv.

