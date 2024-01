Stand: 15.01.2024 16:01 Uhr Hamburger Institut für Sozialforschung stellt Arbeit ein

Das Hamburger Institut für Sozialforschung stellt 2028 seine Arbeit ein. Das teilte das Institut mit Sitz am Mittelweg am Montag auf seiner Internetseite mit. Jan Phillipp Reemtsma hatte das Institut vor 40 Jahren gegründet und bis heute nahezu ausschließlich finanziert. Reemtsma leitete es bis März 2015. Danach stand Wolfang Knöbl als Direktor an dessen Spitze. 2028 geht Knöbl in Rente. Einen Nachfolger werde es nicht geben, erklärte das Institut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.01.2024 | 17:00 Uhr