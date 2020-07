Stand: 29.07.2020 18:53 Uhr - NDR 90,3

Hamburger Hochbahn testet kleinen Elektro-Bus

Die Hamburger Hochbahn hat mit dem Test kleiner Elektro-Busse begonnen, die bislang unterversorgte Quartiere in der Stadt besser an den öffentlichen Nahverkehr anschließen sollen. "Sie sollen dort fahren, wo bislang noch kein Bus fährt", sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Mittwoch bei der Vorstellung eines Testfahrzeugs.

Hamburg testet neue E-Busse Hamburg Journal 18.00 - 29.07.2020 18:00 Uhr Durch Hamburg sollen künftig zusätzlich Hunderte Kleinbusse fahren. Die Hochbahn testet jetzt einen türkischen Batteriebus für den geplanten Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.







Anteil des Nahverkehrs soll steigen

Der Senat strebt an, dass alle Hamburgerinnen und Hamburger innerhalb von fünf Minuten Zugang zu einem öffentlichen Verkehrsangebot haben. Der Anteil des Nahverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen soll in Hamburg nach diesen Plänen von derzeit 22 Prozent auf rund 30 Prozent steigen. Dazu sollen in den kommenden Jahren auch rund 600 neue Haltestellen gebaut werden.

Das erste Fahrzeug im Test ist ein Elektro-Bus des Herstellers Karsan, der in der Türkei gefertigt wird. Dieser Bus ist mit 8,30 Meter Länge deutlich kürzer als die Standardbusse der Hochbahn, die zwischen zwölf und 21 Meter lang sind. Der Bus bietet 22 Sitz- und 26 Stehplätze und einen barrierefreien Zugang. Der Test dauert eine Woche.

Weitere Elektro-Busse werden getestet

Es sollen auch weitere Fahrzeuge von anderen Herstellern in der Praxis erprobt werden, ehe die Entscheidung für ein Modell fällt. Die Hochbahn will die ersten derartigen Busse ab Ende 2022 einsetzen.

