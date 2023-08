Hamburger Hilfsorganisationen: Erdbebenopfer brauchen weiter Hilfe Stand: 06.08.2023 12:57 Uhr Es waren Bilder, die die Welt erschütterten: Vor genau einem halben Jahr, am 6. Februar, fand das Erdbeben im Südosten der Türkei und im Norden Syriens statt. Knapp 60.000 Menschen starben , mehr als 125.000 wurden verletzt. In vielen privaten Hilfsaktionen in ganz Hamburg wurden Spenden für die Erdbebenopfer gesammelt.

Die drei Hilfsorganisationen "Der Hafen hilft" , "Hanseatic Help" und der "Hamburger Hilfskonvoi" brachten palettenweise gespendete Decken, Schlafsäcke, Zelte sowie medizinische Geräte ins Erdbebengebiet. Die Stadt Hamburg schickte Hilfsgüter, auch die großen Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) unterstützten Menschen im Katastrophengebiet.

Hilfe im Erdbebengebiet für den Winter nötig

Und die Not ist nach Einschätzung Hamburger Hilfsorganisationen auch sechs Monate nach dem Edbeben in der Türkei und in Syrien weiterhin groß. Rais Kabanov vom ASB-Ortsverband Hamburg-Mitte : "Die Leute brauchen weiterhin Hilfe. Die Spenden, die wir denen im Sommer, im Frühjahr gebracht haben, sind jetzt alle aufgebraucht. Der Winter steht jetzt vor der Tür." Viele hätten das vielleicht vergessen, aber die Menschen gebe es immer noch und ihnen müsse geholfen werden. "Die Menschen im Erdbebengebiet leben immer noch in Zelten und Containern und sind weiter auf Unterstützung angewiesen", sagt auch der Hamburger SPD--Bürgerschaftsgeordnete Kazim Abaci. Er plant mit dem Hamburger Verein "Unternehmer ohne Grenzen" ein Hilfsprojekt, um die Kinder im Erdbebengebiet mit Schulmaterial zu versorgen.

Programmhinweis: Auch das NDR Hamburg Journal berichtet heute Abend um 19.30 Uhr über die Bilanz der Hamburger Hilfsorganisationen sechs Monate nach dem Erdbeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.08.2023 | 13:00 Uhr