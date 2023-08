Hamburger Hilfsorganisationen: Erdbebenopfer brauchen weiter Hilfe

Stand: 06.08.2023 12:57 Uhr

Es waren Bilder, die die Welt erschütterten: Vor einem halben Jahr, am 6. Februar, bebte die Erden im Südosten der Türkei und im Norden Syriens. Knapp 60.000 Menschen starben, mehr als 125.000 wurden verletzt. In vielen privaten Hilfsaktionen in ganz Hamburg wurden Spenden für die Erdbebenopfer gesammelt.