Hamburger Hauptkirchen wollen Vorplätze beleben

Die Plätze vor den großen Kirchen mitten in der Stadt sind meistens leer. Doch das soll sich jetzt ändern: Die fünf Hamburger Hauptkirchen wollen den Raum vor ihren Haustüren stärker nutzen. Allein bei St. Michaelis sollen dazu in den kommenden Jahren siebeneinhalb Millionen Euro investiert werden.

"Aufenthaltsqualität mitprägen"

"Wir müssen wieder stärker raus aus den Kirchen", sagte Jens-Martin Kruse, der Hauptpastor von St. Petri, im Gespräch mit NDR 90,3. "Ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe von Kirche, die Aufenthaltsqualität in der Stadt mitzuprägen und mitzugestalten." Er hatte in diesem Sommer schon erste Versuche gestartet - mit Aktionen wie Tangotanzen in der Mittagspause oder einem gemeinsamen Essen vor der Petrikirche.

Bezirk Mitte ist dafür

Künftig wollen auch St. Jacobi, St. Katharinen, St. Nicolai und der Michel ihre Kirchplätze stärker bespielen. Grünes Licht dazu kommt vom Chef des Bezirksamtes Mitte, Falko Droßmann (SPD). In den meisten Fällen gehören die Plätze nicht der Kirche, sondern der Stadt.

Der Michel beginnt in diesem Jahr, seinen millionenschweren Masterplan umzusetzen. Dazu gehört der Bau eines neuen Besucherzentrums vor der Kirche und ein neuer, zusätzlicher Fußgängerüberweg über die Ludwig-Erhardt Straße.

