Hamburger Hauptbahnhof: Viel zu tun für Bahnhofsmission Stand: 20.07.2022 10:46 Uhr Das Neun-Euro-Ticket ist ein Erfolg: Mehr Menschen sind mit der Bahn unterwegs - und das merkt auch die Bahnhofsmission. In Hamburg haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich mehr zu tun als üblich.

"Wenn richtig viel los ist, müssen wir Prioritäten setzen", sagt der Leiter der Bahnhofsmission, Axel Mangat. Da könne es sein, dass Menschen am Ausgabe-Fenster mal ein bisschen warten müssen. Die Helferinnen und Helfer der Bahnhofsmission - darunter auch viele Ehrenamtliche - müssen vielen Menschen helfen. Noch immer kommen täglich Flüchtlinge am Hauptbahnhof an. Obdachlose bekommen Getränke und bei Bedarf Beratung.

Ein Viertel mehr Einsätze als vor Neun-Euro-Ticket

Und dann sind da noch die ganz normalen Reisenden, die Hilfe brauchen. Denen hat die Bahnhofsmission allein im Juni mehr als 1.000 Mal beim Umsteigen geholfen. Es gab rund ein Viertel Einsätze mehr als vor dem Neun-Euro-Ticket, wie Mangat erzählt.

AUDIO: Viel zu tun für Hamburger Bahnhofsmission (1 Min) Viel zu tun für Hamburger Bahnhofsmission (1 Min)

Neubau soll Ende des Jahres fertig sein

Und das unter erschwerten Bedingungen. Noch immer ist die Bahnhofsmission am Hauptbahnhof in Containern untergebracht. Daneben wird jetzt aber gebaut. Ende dieses Jahres soll das neue Haus fertig sein. Dann soll es dort auch ambulante Pflege für Obdachlose geben. Für dieses Angebot sucht die Bahnhofsmission jetzt schon Fachkräfte.

