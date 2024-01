Hamburger Hauptbahnhof: Störung behoben - Züge fahren wieder Stand: 08.01.2024 09:47 Uhr Wegen einer technischen Störung ist der Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof am Montagmorgen zwischenzeitlich eingestellt worden. Seit 9.20 Uhr rollen die Züge wieder.

Nach Angaben der Bahn habe der Hauptbahnhof wegen einer Stellwerkstörung nicht angefahren werden können. Betroffen waren der Regional- und Fernverkehr. Inzwischen seien die Probleme behoben worden. S- und U-Bahnen fuhren ohne Unterbrechung.

Ein Protest von Bauern mit Trecker-Kolonnen in der Innenstadt und winterliche Straßenverhältnisse sorgten am Montag für zusätzliche Verkehrsprobleme in Hamburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.01.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr