Hamburger Hauptbahnhof: Bundespolizei warnt vor Taschendieben

Die Bundespolizei warnt vor Taschendieben am Hamburger Hauptbahnhof. Zwei Frauen im Alter von 62 und 65 Jahren seien am Freitag als Diebes-Duo unterwegs gewesen. Als eine 57-Jährige aus Kassel auf den Einstieg in einen abfahrtbereiten ICE wartete, habe die eine Tatverdächtige blitzschnell die Geldbörse aus dem Rucksack der Frau gezogen, die andere verdeckte mit ihrem Körper die Tat. Zwei Zivilfahnder hatten die Frauen zuvor observiert. Die Frau aus Kassel bekam die Geldbörse zurück.

