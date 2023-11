Stand: 13.11.2023 20:14 Uhr Hamburger Handwerk ehrt beste Gesellen

In der Handwerkskammer sind am Montagabend Hamburgs beste Gesellinnen und Gesellen geehrt worden. 81 junge Landessiegerinnen und -sieger hatten ihre Gesellenprüfung in diesem Jahr mit Spitzenergebnissen abgeschlossen - 33 Frauen und 48 Männer. Rund 40 Prozent der Ausgezeichneten sind Handwerkerinnnen, obwohl im von Männern dominierten Handwerk die Frauenquote nur bei etwa einem Fünftel liegt.

