Hamburger Handel lockt zum verkaufsoffenen Sonntag

Stand: 08.01.2022 20:53 Uhr

Einkaufen am Sonntag: Das ist in Hamburg an vier Wochenenden im Jahr möglich. An diesem Sonntag steht die Aktion unter dem Motto "Sport und Gesundheit". In der City und in mehreren Stadtteilen gibt es dazu Events und auch Impfangebote.