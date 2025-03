Hamburger Hafenstraße soll ab Sommer saniert werden Stand: 18.03.2025 14:24 Uhr Die Hafenstraße in Hamburg-St. Pauli wird saniert. Ab August beginnen sechsmonatige Bauarbeiten zwischen Landungsbrücken und Davidtreppe. Um die Einschränkungen gering zu halten, saniert Hamburg Wasser dort gleichzeitig ein altes Pumpwerk.

Noch immer besuchen viele Touristinnen und Touristen die Hamburger Hafenstraße, um die ehemals besetzten Häuser zu sehen, die seit 30 Jahren einer Genossenschaft gehören. Auch Busrundfahrten machen dort ihre Runde - und rumpeln über Risse und Flickstellen im Asphalt.

Kollisionen zwischen Rad- und Fußverkehr

Die Fahrbahn ist inzwischen an vielen Stellen stark beschädigt, die Fuß- und Radwege sind zu schmal. Ab August rollen dort ein halbes Jahr lang Bagger. Sie sollen Rad- und Fußweg voneinander trennen, denn bisher laufen Fußgängerinnen und Fußgänger, wenn sie die Davidtreppe runter schlendern und dabei auf die Elbe schauen, nicht selten einem Radfahrer oder einer Radfahrerin in den Weg.

Parkplätze sollen nicht wegfallen

Was Hamburgs Verkehrsbehörde wichtig ist: Durch die Umbaumaßnahmen wird kein einziger regulärer Parkplatz wegfallen. Bisher parken viele Autos auf der Fahrbahn, obwohl sie dort eigentlich nur halten dürfen. Das soll neu geregelt werden. Es bleibt bei zwei Fahrspuren in Richtung Innenstadt und einer in Richtung Altona. Die Besucherinnen und Besucher von Golden Pudelclub und Strandpauli dürfen eine Taxihaltebucht nutzen. Die Club-Betreiberinnen und -Betreiber haben dem Umbau zugestimmt, sie bekommen zwei zusätzliche Ladezonen.

Eng koordiniert mit dem Straßenbau saniert Hamburg Wasser an der Stelle ein Pumpwerk. Das wird allerdings Jahre dauern.

