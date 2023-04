Hamburger Hafengeburtstag: Mehr als eine Million Gäste erwartet Stand: 26.04.2023 15:30 Uhr Vom 5. bis 7. Mai feiert Hamburg den 834. Hafengeburtstag. Einer der Höhepunkte ist das traditionelle Schlepperballett, das diesmal um eine besondere Premiere ergänzt wird.

Nach den Corona-bedingten Ausfällen und der abgespeckten Variante im vergangenen Herbst rechnen die Veranstalter beim ersten echten Hafengeburtstag nach der Pandemie wieder mit mehr als einer Million Besucher. Das entspreche wieder dem letzten Vor-Corona-Hafengeburtstag 2019, sagte Sören Lemke von der Hamburger Wirtschaftsbehörde am Mittwoch.

Junge Ballett-Tänzer begleiten Schlepperballett

Der 834. Hafengeburtstag startet am 5. Mai und dauert bis zum 7. Mai. Partnerland ist in diesem Jahr Südkorea. Zu den Highlights zählen neben den Ein- und Auslaufparaden mit rund 250 Booten und Schiffen das große Feuerwerk am Samstagabend sowie das berühmte Schlepperballett am Samstagnachmittag, das diesmal von Tänzern des Bundesjugendballetts begleitet wird. Auf einem der Schlepper wird eine Bühne aufgebaut, auf der Schülerinnen und Schüler des Choreografen John Neumeier selbst Ballett tanzen.

Fregatte "Hamburg" führt Einlaufparade an

Die Einlaufparade am Freitagnachmittag kommender Woche wird von der Fregatte "Hamburg" der Marine angeführt, dem Patenschiff der Stadt Hamburg. Dabei sind auch mehrere Großsegler, allerdings keine aus Russland. An der Kehrwiderspitze präsentiert sich diesmal Hamburgs Partnerstadt Busan, die zweitgrößte Stadt Südkoreas. Erwartet werden insgesamt acht Kreuzfahrtschiffe, allerdings sind sie nicht beim Feuerwerk am Samstagabend dabei.

Hafengeburtstag-Programm bei NDR.de und im NDR Fernsehen

Freitag, 5. Mai: Einlaufparade

Sonnabend, 6. Mai: Schlepperballett und Feuerwerk

Sonntag, 7. Mai: Auslaufparade

Welche Schiffe kommen zum Hafengeburstag? Von Großseglern über historische Schiffe, Einsatzschiffe bis zu Kreuzfahrern ist 2023 wieder alles dabei. Eine Auswahl der Schiffe, die in diesem Jahr die Hansestadt besuchen, finden Sie hier. Wann findet die Einlaufparade statt? Die große Einlaufparade findet am Freitag, 5. Mai 2023, von 15 Uhr bis 16 Uhr an den St. Pauli Landungsbrücken statt. Wann ist das Schlepperballett zu sehen? Das einzigartige Schlepperballett findet am Sonnabend, 6. Mai 2023, von 15 Uhr bis 15.45 Uhr an den St. Pauli Landungsbrücken statt.

