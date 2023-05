Hamburger Hafengeburtstag 2023: Schlepperballett und Feuerwerk Stand: 06.05.2023 06:30 Uhr Am zweiten Tag des 834. Hamburger Hafengeburtstags gehören heute das Schlepperballett sowie das Feuerwerk am Abend zu den Höhepunkten. NDR.de streamt beide Veranstaltungen live.

Sie haben bis zu 3.000 PS und sind besonders wendig: Um 15 Uhr drehen die Schlepper im Hafen unter anderem zu Walzer und Filmmusik ihre Pirouetten. Den musikalischen Auftakt bildet die Hamburg-Hymne "Hammonia". Doch in diesem Jahr tanzen sie nicht alleine: Zum ersten Mal tanzt das 2011 von Ballett-Legende John Neumeier gegründete Bundesjugendballett während der Vorführung auf einem der fünf beteiligten Schlepper mit. Das Schlepperballett gehört traditionell zu den Publikumsmagneten das Hamburger Hafengeburtstags.

Schlepperballett in drei Akten

Das Schlepperballett wird in drei Akten aufgeführt: Im ersten Akt bewegen sich die Schlepper in schwungvollen Formationen, im zweiten performen die Tänzerinnen und Tänzer ihre Choreografie. Im dritten Akt spielt dann die Kölner Band "Cat Ballou" ein Medley ihrer bekanntesten Songs. Für beide Acts wird auf einem der Hafenschlepper extra eine acht mal acht Meter große Bühne errichtet. Sie wiegt bis zu zwei Tonnen.

NDR.de überträgt das Schlepperballett live

Für den Choreografen des Schlepperballetts, den Hafenlotsen Götz Bolte, stellt die Neuinszenierung eine besondere Herausforderung dar, weil das Ballett auf einer schunkelnden Bühne tanzt. "Zum Zeitpunkt der Vorführung werden wir eine relativ starke Strömung haben, weil das Schlepperballett einen Tag nach Neumond stattfindet", so Bolte. Die Machbarkeit der Performance haben er und sein Team bereits bei Wellengang überprüft. Zum Schluss verabschieden sich die Schlepper dann mit dem Klassiker der Ohnsorg-Theater-Schauspielerin Heidi Kabel "In Hamburg sagt man tschüss". NDR.de überträgt die Veranstaltung an den Landungsbrücken auch im Livestream.

Podcast: Hamburger Hafenkonzert 56 Min Der Hambruger Hafen zwischen Tradition und Konkurrenzkampf Im Hamburger Hafenkonzert sprechen wir mit Machern aus Politik und Wirtschaft über die Zukunft des Hamburger Hafens. 56 Min

Feuerwerk im Hafen

Am Abend um 22.30 Uhr ist im Hafen ein Feuerwerk geplant, auch dieses ist im Livestream bei NDR.de zu sehen. Zudem gibt es auf der gesamten Hafenmeile verschiedene Bühnen mit Livemusik - und viele der Schiffe können besichtigt werden.

Feierliche Eröffnung mit Einlaufparade am Freitag

Am Freitag wurde der Hamburger Hafengeburtstag feierlich eröffnet. Insgesamt erwartet die Stadt mehr als eine Million Gäste am Wochenende.

Straßensperrungen: Weichen Sie auf öffentliche Verkehrsmittel aus

Auch am Sonnabend sind wegen des Hafengeburtstags in den Stadtteilen Altona, St. Pauli, Neustadt und Hafencity einige Straßen gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrern wird generell empfohlen, auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen und den Veranstaltungsraum weiträumig zu umfahren.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.05.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Hamburger Hafen