Hamburger Hafengeburtstag 2024: Heute Schlepperballett und Lichtshow

Stand: 11.05.2024 18:31 Uhr

Am dritten Tag des Hamburger Hafengeburtstags gehörte heute das Schlepperballett zu einem der Höhepunkte. Am Abend gibt es ab 21.15 Uhr eine Lichtshow. NDR.de überträgt sie per Livestream.