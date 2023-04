Hamburger Hafengeburtstag 2023 auf der "Regina Maris" erleben Stand: 05.04.2023 05:00 Uhr Mehr als 300 Schiffe werden zum 834. Hafengeburtstag in Hamburg erwartet. Hinzu kommen zahlreiche Aussteller und Bühnen auf der Landseite entlang des Hafens.

Am besten lässt sich die ganze Pracht von der Elbe aus bestaunen. NDR 90,3 und das Hamburg Journal setzen hierzu die Segel: Von Freitag (5. Mai) bis Sonntag (7. Mai) schicken sie den Dreimast-Schoner "Regina Maris" auf Elbtour. Für gute Unterhaltung an Bord sorgen NDR 90,3 Moderatorin Maren Bockholdt und der Musiker Claas Vogt.

Vorverkaufsstart ist der 11. April um 11 Uhr. Die Tickets kosten zwischen 23 und 30 Euro. Bitte beachten Sie, dass die Regina Maris nicht barrierefrei ist!

Hier Karten kaufen Hier gibt es die Tickets für die Fahrten auf der "Regina Maris"

Hafengeburtstag: Täglich zwei bis vier Fahrten

NDR 90,3 und das Hamburg Journal bieten an allen drei Tagen des Hafengeburtstages insgesamt acht Segeltörns an. Am Sonnabend sticht die "Regina Maris" sogar gleich viermal in See, bevor sie am Sonntag zu ihrer Abschlussfahrt aufbricht. Höhepunkte der Törns am Freitag ist die Einlaufparade, am Sonnabend das Schlepperballett sowie am Sonntag die Auslaufparade. Sie können direkt vom Wasser aus verfolgt werden.

Fahrtzeiten der "Regina Maris"

Freitag, 5. Mai

14 bis 17 Uhr: 30 Euro - Einlaufparade, 15 Uhr

18 bis 21 Uhr: 25 Euro

Sonnabend, 6. Mai

10 bis 12 Uhr: 23 Euro

13 bis 15.30 Uhr: 25 Euro

17 bis 19 Uhr: 23 Euro

20 bis 23.30 Uhr: 30 Euro - Abendinszenierung, 22.30 Uhr

Sonntag, 7. Mai

11 bis 14 Uhr: 25 Euro

15 bis 18.30 Uhr: 30 Euro - Auslaufparade, 16.30 Uhr

Boarding jeweils 15 Minuten vorher - Liegeplatz bei der Cap San Diego (Überseebrücke).

Weitere Informationen Hamburger Hafengeburtstag 2023 findet vom 5. bis 7. Mai statt Hamburg feiert in diesem Jahr den 834. Hafengeburtstag. Zum ersten Mal seit drei Jahren findet das Fest wieder im Mai statt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 11.04.2023 | 10:50 Uhr