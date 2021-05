Hamburger Hafengeburtstag 2021 wird ab heute online gefeiert Stand: 07.05.2021 06:31 Uhr Der Hamburger Hafengeburtstag fällt auch in diesem Jahr Corona-bedingt aus. Aber online wird dennoch gefeiert: Ab heute bis zum Sonntag.

Der Hafengeburtstag@home präsentiert ein abwechslungsreiches digitales Programm. Drei Tage lang werden auf die Internetseite hafengeburtstag.hamburg Live-Shows und Konzerte übertragen. Mit dabei sind unter anderem die Hamburger Band Selig, Enno Bunger sowie der Singer-Songwriters Tom Klose, Achim Reichel, Bernd Begemann und der Soulsänger Flo Mega. Für maritime Klänge sorgt die Band Albers Ahoi und Guacayo spielen Reggae.

AUDIO: Das Programm des Hafengeburtstags 2021 (1 Min) Das Programm des Hafengeburtstags 2021 (1 Min)

Hafengeburtstag-Fans können außerdem bei einem Bandcontest im Live-Club Knust ihre Stimme für die besten Musikerinnen und Musiker abgeben, dem Poetry Slamer David Friedrich zuhören, sowie sich digital durch den Hafen bewegen und einzelne Programmpunkte abrufen. Dazu gehören auch das Schlepperballett, das Feuerwerk und Grußbotschaften von Traditionsseglern. Für Klassik-Fans gibt es die "Elbphilharmonie Concerts on Screen" in diesem Jahr auch in digitaler Form.

VIDEO: Das Beste vom Hafengeburtstag (50 Min)

Traditionelle Reihenfolge

Der Tradition folgend wird allerdings zunächst der digitale Hafengeburtstag am Freitag mit dem Internationalen Ökumenischen Eröffnungsgottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis gestartet. Der Gottesdienst wird ab 15.30 Uhr live gestreamt. Der Eröffnung folgt die Begrüßungsrede des Hamburger Bürgermeisters Peter Tschentscher (SPD) auf dem Museumsschiff "Rickmer Rickmers".

Hafengeburtstag im Programm des NDR

Das NDR Fernsehen zeigt am Freitag 7. Mai um 20.15 Uhr eine einstündige Sendung mit Julia Sen und Hinnerk Baumgarten. Die Moderierenden sind im Hafen unterwegs, treffen Gäste und tauchen in die Geschichte des Hafens ein. Zuvor kocht Hamburg-Journal-Koch Dave Hensel mit Nicole Steins und Ulf Ansorge auf einer Barkasse. Das Hamburger Hafenkonzert von NDR 90,3 erzählt in drei Sendungen am 9., 16. und 23. Mai die Geschichte des Hamburger Hafens.

Der Hamburger Hafengeburtstag wird seit 1977 gefeiert und gilt mit jährlich mehr als einer Million Besucherinnen und Besuchern und rund 300 teilnehmenden Schiffen als eines der größten Hafenfeste der Welt. Auch 2020 war die maritime Feier Corona-bedingt abgesagt worden.

