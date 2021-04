Hamburger Hafencity wird 20 Jahre alt Stand: 09.04.2021 06:04 Uhr Mit einem ersten Brückenschlag beginnen vor 20 Jahren, im April 2001, die Arbeiten für einen neuen Hamburger Stadtteil direkt an der Elbe. Inzwischen leben Tausende Menschen in der Hafencity, die auch viele Besucher anlockt.

Thomas Mirow (SPD), damals Wirtschaftssenator in Hamburg, gibt am 9. April 2001 mit einer alten Schiffsglocke das Startsignal für den Bau der Hafencity, das nach Angaben des Senats größte Städtebauprojekt Europas. Das erste Bauwerk wird ein 220 Meter langer Brückenweg. Seit 2002 verbindet die Kibbelstegbrücke für Fußgänger die Hamburger Altstadt mit der zur Hafencity gehörenden Speicherstadt.

Speicherstadt kein Ausland mehr

Noch bis Anfang 2013 trennen Zäune das Gebiet des ehemaligen Freihafens von der Hamburger Innenstadt. Mehr als 100 Jahre lang war die Speicherstadt zollrechtlich Ausland gewesen. Unternehmen im Freihafen mussten auf eingeführte Güter keine Steuern und Zölle bezahlen. Sie konnten die Waren lagern, bearbeiten und wieder ausführen - ein kostbares Privileg im 19. Jahrhundert. Der Abbau der Zäune und die Neuorganisation der Zollkontrollen ermöglichten dann die Integration von Hafencity, Speicherstadt und historischer Altstadt.

Mehr als 5.000 Bewohner und Bewohnerinnen

Über die Jahre werden viele Wohn- und auch Geschäftshäuser in der Hafencity fertiggestellt und bezogen. In dem ehemaligen Hafengebiet leben heute laut Hafencity Hamburg GmbH mehr als 5.000 Menschen in gut 3.000 Wohnungen. Etwa 15.000 Menschen arbeiten in der Hafencity, auch wenn ein Großteil von ihnen das zurzeit vom Homeoffice aus tun muss. Einen riesiger Besuchermagnet bekommt die Hafencity 2017: im Januar eröffnet hier - nach vielen Verzögerungen und Schwierigkeiten - die Elbphilharmonie.

Stadtteil der Superlative

Es ist also schon einiges passiert in den vergangenen zwei Jahrzehnten in der Hafencity. Aber auch 20 Jahre nach dem ersten Rammschlag für den Stadtteil stehen dort noch immer mehr als 40 Baukräne. Seit November vergangenen Jahres ist das 18-geschossige Holzhochhaus Roots im Bau. Mit 65 Metern Höhe soll es Deutschlands höchstes Holzhaus werden. Und auch der 245 Meter hohe Elbtower soll ab diesem Frühjahr unmittelbar neben den Elbbrücken errichtet werden. Das Hochhaus soll mit 61 Stockwerken das höchste Gebäude Hamburgs werden, wenn es 2025 fertig ist. Und damit ein würdiges Finale für das größte städtebauliche Projekt Europas sein, so der Hamburger Senat.

