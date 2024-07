Hamburger Hafenbetreiber HHLA eröffnet Wasserstoff-Testfeld

Stand: 02.07.2024 20:15 Uhr

Im Hamburger Hafen ist ein Testfeld für Wasserstoffanwendungen eröffnet worden. Am Containerterminal Tollerort der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) in Steinwerder sollen wasserstoffbetriebene Schwerlastfahrzeuge in der Praxis getestet werden.