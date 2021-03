Hamburger Hafen sichert bundesweit mehr als 600.000 Jobs Stand: 11.03.2021 19:44 Uhr Der Hamburger Hafen sichert einer Studie zufolge bundesweit ingesamt 607.000 Arbeitsplätze. Außerdem verdient der Staat fast 2,6 Milliarden Euro mit Steuereinnahmen am Hafen.

124.000 der Arbeitsplätze befinden sich in der Metropolregion Hamburg, sagte Sönke Maatsch, Projektleiter am Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL), am Donnerstag bei der Präsentation der Studie. Allein in Hamburg hängen 47.000 Jobs am Hafen. Besonders viele Arbeitsplätze hängen offenbar am Container-Umschlag. Denn die Behälter werden mit Zügen und Lastwagen nach ganz Deutschland gebracht.

Bundesweit wichtiger Jobmotor

Rechnerisch kommen damit auf einen einzigen Beschäftigten an den Terminals in Hamburg 141 Arbeitsplätze im ganzen Bundesgebiet. Diese Zahlen sind höher als bei einer vorhergehenden Untersuchung vor sieben Jahren. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) sieht darin die Chance, mehr Unterstützungsleistungen beim Bund geltend zu machen.

Fast 2,6 Milliarden Steuereinnahmen

Laut Michael Bräuninger vom Hamburger Economic Trends Research (ETR) spült der Hafen bundesweit etwa 1,26 Milliarden Umsatz- und knapp 960 Millionen Euro Einkommensteuer in die Staatskasse. Hinzu kämen mehr als 350 Millionen Euro an Gewerbe- und Körperschaftsteuern. Die Untersuchung fand im Auftrag der Wirtschafts- und der Hafenbehörde statt.

