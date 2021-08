Hamburger Hafen kommt wieder in Schwung Stand: 30.08.2021 11:10 Uhr Im vergangenen Jahr hatte es einen Corona-bedingten Einbruch gegeben. Doch der Hamburger Hafen erholt sich wieder, wie aktuelle Zahlen der Hamburg Marketing GmbH zeigen.

Im ersten Halbjahr stieg der Containerumschlag um 5,5 Prozent auf 4,3 Millionen Standardcontainer (TEU). Vor allem im März habe das Geschäft deutlich angezogen, teilte Hamburg Marketing am Montag mit.

Auch beim Massengut ein Plus

Beim Massengut stieg der Umschlag um 3,3 Prozent auf 19,3 Millionen Tonnen, so dass in den ersten sechs Monaten insgesamt 63,5 Millionen Tonnen Waren im Hamburger Hafen abgefertigt wurden. Das entspricht einem Plus von 3,8 Prozent.

Für das Gesamtjahr bleibt die Marketingorganisation des Hamburger Hafens bei ihrer Prognose von einem Umschlagergebnis von bis zu 130 Millionen Tonnen und 8,7 Millionen TEU.

