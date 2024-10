Hamburger Hafen: VW Käfer schwebt auf die "Cap San Diego"

Stand: 10.10.2024 14:51 Uhr

Auf dem Hamburger Museumsschiff "Cap San Diego" wir eine neue Ausstellung vorbereitet. Deshalb ist am Donnerstag ein VW Käfer Baujahr 1958 von einer Schute per Ladekran an Bord gebracht worden.