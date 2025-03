Hamburger Hafen: Rund 100 Kräfte üben Rettungseinsätze auf der Elbe Stand: 25.03.2025 11:08 Uhr Im Hamburger Hafen findet heute etwa von 10 bis 12 Uhr eine großangelegte Übung statt. Die Schiffsführerinnen und -führer der Hafenbehörde Hamburg Port Authority (HPA) sollen auf der Elbe üben, sich an Rettungen aus dem Wasser zu beteiligen.

Laut HPA machen insgesamt rund 100 Kräfte unterschiedlicher Gewerke bei der Übung mit. Ziel ist es, dass möglichst alle Fahrzeugführerinnen und -führer im Hamburger Hafen darin geschult werden, an koordinierten Such- und Rettungsmaßnahmen teilzunehmen. Im Ernstfall sollen die dadurch schneller anlaufen, was gerade in der ersten kritischen Phase Leben retten kann.

Verschiedene Gewerke üben gemeinsam

Deshalb proben Feuerwehr, Landes- und Wasserschutzpolizei, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und HPA-Beschäftigte gemeinsam. Dabei geht es auch darum, sich gut abzusprechen. Das Konzept für den Lehrgang kommt aus der internationalen Seeschifffahrt - es wurde für den Einsatz auf der Elbe überarbeitet.

HADAG-Hafenfähren wohl nicht beeinträchtigt

Vor einem Jahr gab es die erste Übung dazu, allerdings nur am Simulator. Da diesmal auch mehrere Schiffe eingesetzt werden, stimmt sich der Übungsleiter eng mit den Hafenfähren der HADAG ab. Ausfälle oder Verspätungen soll es dort aber nicht geben.

Hintergrund der Übung ist der Hafenbehörde zufolge, dass die Zahl solcher Wassereinsätze in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist.

